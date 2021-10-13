Загорелого Кадырова окружила толпа в Турции

Главу Чечни Рамзана Кадырова во время визита в Турцию окружили местные жители и туристы. Видео появилось в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

«Толпы местных жителей и туристов выражали уважение Рамзану Кадырову, фотографировали его, а самым везучим удавалось сделать и селфи», — говорится в сообщении.

На кадрах загорелый глава Чечни фотографирует достопримечательности, после чего общается с людьми и делает селфи. Кадырова сопровождают несколько охранников.

О визите Кадырова в Турцию ранее сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он уточнил, что политик был в Белеке, Кемере и Анталии. «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», — сказал Кадыров.

Дудаев, в свою очередь, добавил, что они не встретили «ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут».

В начале сентября сообщалось, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника главы Чечни, несколько лет служившего в силовых структурах республики. Авторы распространившегося видео утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.