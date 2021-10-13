«КиноПоиск» запустил спортивные трансляции на больших экранах

Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» смогут смотреть спортивные трансляции на больших экранах — видеосервис «КиноПоиск» запустил раздел «Яндекс.Спорт» на Smart TV. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Клиентам сервиса стали доступны игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), плей-офф НХЛ, а также лучшие моменты, обзоры и еженедельные передачи. Вдобавок есть возможность смотреть трансляции первенства Футбольной национальной лиги и чемпионата Бразилии.

Известно, что ранее подписчики могли следить за спортивными мероприятиями лишь на мобильных и десктопных устройствах. «Мы запустили спортивный раздел в приложении "КиноПоиска" для телевизоров. Начинаем с нового сезона НХЛ и матчей с участием лучших хоккеистов России и мира», — отметил руководитель спортивных проектов медиасервисов «Яндекса» Михаил Калашников.

«Яндекс» купил права на трансляции игр НХЛ в России в августе 2019 года на ближайшие три сезона. Показ игр будет осуществляется на территории страны бесплатно и сопровождается русскоязычными комментариями. Для «Яндекса» НХЛ стал вторым турниром, на показ которого компания приобрела права. До этого на площадке стали транслировать матчи Футбольной национальной лиги — второго по силе дивизиона чемпионата России.