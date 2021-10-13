Женщина пробежалась голой по международному аэропорту и вызвала споры в сети

Американка успела пробежаться абсолютно голой по аэропорту, прежде чем ее поймали полицейские. Подробности и фото инцидента, возмутившие пользователей сети, опубликовал CBSDenver в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что инцидент произошел 19 сентября в международном аэропорту Денвера, штат Колорадо, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестная женщина ходила по зданию авиагавани в обнаженном виде с термосом в руках и спрашивала у других пассажиров, как они себя чувствуют и откуда приехали. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются задержать нарушительницу, прикрыв ее наготу одеялом. Отмечается, что позже американку направили в больницу.

Поведение женщины вызвало неоднозначную реакцию и споры между пользователями сети. «Похоже, бездомные, помешанные на наркотиках, добрались до аэропорта», «Это все из-за легализации марихуаны в Колорадо», «Почему ее не взяли под стражу?», — возмутились одни комментаторы.

«Посмотрите, что ограничения авиакомпаний по весу багажа делают с пассажирами», «Была ли она в маске? Кажется, это все, о чем заботятся власти», — поиронизировали другие юзеры. «Как грустно, она душевно больна», «Мне ее жаль», — выразили сочувствие третьи читатели издания.

Ранее в сентябре пассажирка прошлась в купальнике по аэропорту и вызвала недоумение среди пользователей сети. На опубликованных кадрах видно, как неизвестная туристка в раздельном зеленом купальнике с небольшой сумкой и рюкзаком идет по аэровокзалу. При этом девушка использует средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.