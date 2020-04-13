Женщина явилась в аэропорт голой вопреки коронавирусу и избила полицейского

Американка пришла в аэропорт штата Луизиана абсолютно голой, несмотря на распространение коронавируса, и избила полицейского. Об сообщает издание Fox News.
По информации очевидцев, 27-летняя жительница штата Колорадо Мариэль Вергара (Mariel Vergara) явилась в аэропорт города Новый Орлеан без какой-либо одежды. Она подошла к стойке регистрации авиакомпании Spirit Airlines и захотела приобрести билет на рейс.
Однако сотрудники правоохранительных органов, которые были вызваны на место инцидента, не дали женщине улететь и арестовали ее. Как позже сообщили в офисе шерифа округа Джефферсон, при задержании Вергара оказала сопротивление и избила полицейского.
В январе другая женщина разделась догола и прогулялась обнаженной по зданию аэропорта в США. На ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом. За кадром слышно громкое пение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения