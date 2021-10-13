Сын Немцова попал в больницу

Сын российского политика Бориса Немцова Антон вместе с женой Анной попал в больницу после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы с Аней попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого», — написал Немцов-младший. По его словам супруги легли в медицинское учреждение в подмосковном Лапино, «чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений».

Немцов добавил, что лежит в одной палате с супругой, их «лечат очень хорошими капельницами» и им уже лучше.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

