Патрушев обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму

США продолжают грубо вмешиваться во внутриполитические процессы в России, что в очередной раз было продемонстрировано в ходе прошедших в сентябре выборов в Госдуму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает в среду, 13 октября, «Интерфакс».

«Мы продолжаем фиксировать попытки грубейшего вмешательства в наши внутриполитические процессы», — констатировал он, обвинив в этом Белый дом.

Патрушев связал попытки повлиять на ход выборов в России с утверждением в феврале этого года американским президентом Джо Байденом концептуальных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности США, которые одобряют вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран «с целью навязывания западной модели социально-экономического развития».

Ранее Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS, которое было создано Австралией, США и Великобританией, является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. По его словам, власти США пытаются втянуть объединение QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония) и другие страны для проведения антироссийской и антикитайской политики.