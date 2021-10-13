В Госдуме объяснили слова об отмене пенсионной реформы

В доработке пенсионной реформы возможны новые индексации выплат, дополнительные предложения для людей, работающих на Севере, и других категорий граждан, рассказала депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она добавила, что допускаются и некоторые корректировки со стороны правительства страны, связанные с изменениями пенсионного возраста.

В интервью изданию «Царьград» Журова заявила, что пенсионная реформа в России может быть скорректирована в ближайшее время и даже когда-нибудь отменена. «Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут», — сказала депутат.

Точечные доработки

«Ленте.ру» Журова уточнила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной системы как таковой, а скорее о точечных корректировках.

«Например, об индексации: есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере, и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется в виду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть, и они будут просчитаны», — объяснила депутат.

Она добавила, что изменения могут и не иметь отношения к работе Госдумы: не исключена доработка подзаконных актов, за которые ответственно правительство.

«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. На самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — подчеркнула Журова.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.