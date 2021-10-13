Укусивший инспектора ГИБДД россиянин получил два года колонии

Благовещенский городской суд приговорил местного жителя к двум годам колонии за то, что он укусил инспектора ГИБДД за палец. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

«Мужчина, лежа на земле, в момент, когда полицейский попытался взять его за руку, укусил его за палец и с силой сжал зубы, причинив боль. В суде подсудимый вину не признал, пояснив, что осознанно потерпевшего не кусал, тот сам засунул палец ему в рот», — сообщает ведомство.

Благовещенец осужден по части 2 статьи 318 УК РФ. Кроме того, россиянин обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

По данным Благовещенского суда, инцидент произошел в декабре 2020 года. Дежурившие на дороге сотрудники заподозрили, что водитель одного из автомобилей пьян, это подтвердил алкотестер. Водитель оказался не согласен с результатами тестирования, вместе с полицейскими он проехал в наркологический диспансер, но попытался сбежать оттуда. Тогда инспекторы задержали мужчину, применив силу, а он укусил одного из них.