Показана необходимость ношения масок на улице

Специалисты из Индии показали, что при кашле на улице попутный ветер может усиливать распространение SARS-CoV-2 и разносить частицы вируса на гораздо большие расстояния, чем в спокойных условиях. Поэтому для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией маски необходимо носить и на улице, подчеркивают ученые, статья которых опубликована в журнале Physics of Fluids.

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Обычно кашель моделируется как «порывы» в воздухе. Однако в действительности он сложнее — это турбулентный поток с множеством завихрений. В своей работе исследователи из Индийского института технологий в Мумбаи использовали численную гидродинамическую модель, имитирующую турбулентность. Ученые смоделировали струи от кашля в ветреных и обычных условиях.

Моделирование показало, что если при обычных условиях струя кашля за 0,5 секунды, преодолевала 1,1 метра, то даже при небольшом сопутствующем потоке она преодолевала это же расстояние за 0,33 секунды. Даже небольшой ветер со скоростью около восьми километров в час увеличивает необходимое для эффективного социального дистанцирования расстояние на 20-30 процентов — с 90-182 сантиметров до 109-219 сантиметров. При скорости ветра в 14-17 километров в час расстояние, на которое разносились вирусные частицы, только увеличивалось.

Ученые обнаружили, что вихревые потоки в кашле позволяют более крупным каплям дольше, чем обычно предполагается, оставаться в воздухе. По мере распространения струи кашля она начинает взаимодействовать с попутным ветром, в результате чего крупные капли удерживаются в вихрях струи вместо того, чтобы упасть на землю «Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает передаваемую через струю кашля вирусную нагрузку, следовательно, шансы заражения», — объяснил один из авторов работы Амит Агравал. Исследователи рекомендуют носить маски на улице, особенно в условиях ветра.