Microsoft исправила 70 уязвимостей Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление для новой ОС, в которой исправила несколько десятков ошибок. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

По словам представителей компании, в октябрьском обновлении было исправлено 74 ошибки, ранее обнаруженные инсайдерами и пользователями системы. Притом 70 из них классифицируются как обычные, остальные — как критические. Например, 20 уязвимостей были связаны с возможностью удаленного исполнения кода, еще 20 — повышали привилегии хакеров.

Также в отчете говорится, что инженеры Microsoft исправили четыре уязвимости нулевого дня, то есть ошибки, для которых не было представлено защитных компонентов. В их числе называют ошибку Win32k Elevation of Privilege Vulnerability, которая активно использовалась в атаках.

Журналисты отметили, что для Windows 11 также вышли обновления от других компаний, обслуживающих девайсы и ПО. В их числе оказались Adobe, Apache, Apple, Cisco, SAP и VMware. Для обновления системы нужно открыть соответствующий раздел в настройках операционной системы.

Ранее производитель офисного оборудования Brother рассказал о проблемах его девайсов при взаимодействии с новой операционной системой от Microsoft. Релиз Windows 11 состоялся в начале октября.