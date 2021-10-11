Перечислены главные проблемы Windows 11

Специалисты Microsoft изучают проблемы Windows 11, связанные с замедлением процессоров и ошибкой запуска системы. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Авторы перечислили основные неполадки новой ОС, над исправлением которых работают инженеры Microsoft. Всего журналисты назвали восемь главных проблем операционной системы. К ним относятся устаревшая панель задач, которая появилась у ряда пользователей Windows, ошибки с запуском меню «Пуск». Также в компании заявили, что исправят проблему с производительностью некоторых процессоров AMD.

Многие пользователи увидели сообщение о том, что их компьютер не соответствует системным требования ОС. «Нам известно об этой проблеме, и в настоящее время мы работаем над ее исправлением», — сообщил журналистам агент поддержки Microsoft. Кроме того, у некоторых пользователей система требует повышенного количества оперативной памяти.

В некоторых случаях существует проблема совместимости с браузерами у пользователей Windows 10, которая может вызвать ошибки. Инженеры Microsoft рассказали, что в этой ситуации они блокируют возможность обновления до Windows 11 до решения проблемы.

Ранее аналитики Gartner рекомендовали пользователям не спешить с обновлением до Windows 11. По мнению экспертов, владельцы компьютеров могут не переходить на новую ОС, так как вопрос о поддержке в Windows 11 устаревшего оборудования остается неясным.