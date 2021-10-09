Эксперты рекомендовали не переходить на Windows 11

Аналитики Gartner рекомендовали пользователям не спешить с обновлением до Windows 11

Специалисты аналитического агентства Gartner рекомендовали пользователям не спешить с обновлением до Windows 11. Об этом сообщает издание The Rigister.

На фоне выхода ОС от Microsoft нового поколения аналитики подготовили отчет, ориентированный преимущественно на бизнес-пользователей. В нем вице-президент Gartner по исследованиям Стивен Клейнханс (Stephen Kleynhans) описал Windows 11 как запоздалое обновление. «Все эти функции, которые в ней есть, могли быть выпущены как еще одно обновление для Windows 10», — отметил Клейнханс.

По мнению аналитика, владельцы компьютеров могут не переходить на новую ОС, так как вопрос о поддержке в Windows 11 устаревшего оборудования остается неясным. Иными словами, специалист Gartner не может гарантировать, что после перехода на актуальную операционную систему старая техника продолжит работать.

«В 2022 году предприятиям следует запустить небольшие пилотные проекты с использованием первоначальной версии Windows 11 21H2», — говорится в отчете. Специалисты считают, что в компаниях следует составить график перевода офисных компьютеров на новую ОС и провести тестирование системы на ограниченном количестве ПК. «К началу 2023 года менее десяти процентов новых корпоративных ПК будут оснащены Windows 11», — отметил Клейнханс.

Ранее журналисты издания TechRadar заметили, что Windows 11 является недостаточно стабильной для установки на большинство компьютеров. Пользователям рекомендовали подождать выхода новых версий и не спешить с апгрейдом.