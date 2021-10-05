В Windows 11 нашли проблемы

Первые пользователи Windows 11 пожаловались на проблемы с установкой приложения Mixed Reality. Об этом сообщает издание WindowsReport.

Mixed Reality является платформой смешанной реальности, доступной в Windows. После установки публичной версии новой ОС от Microsoft некоторые пользователи заявили, что не могут запустить указанное приложение. Сообщения о том, что при инсталляции Mixed Reality появляется ошибка, нашли на форуме компании и в соцсетях.

«Когда я пытаюсь установить портал Windows Mixed Reality, ОС всегда показывет сообщение "Не удалось установить Windows Mixed Reality"», — отметил один из пользователей платформы Reddit. Некоторые обладатели лицензионных копий смогли установить указанную программу, но обратили внимание на существенное снижение производительности по сравнению с Windows 10.

«Даже выполнения чистой установки недостаточно, чтобы решить эту досадную проблему, и, кажется, Microsoft тоже не может помочь в решении», — отметили журналисты. По словам авторов, в компании еще не обратили внимания на неполадки.

Релиз ОС нового поколения от Miсrosoft был запланирован на 5 октября, но фактически состоялся на день раньше. Обладатели ПК с установленной Windows 10 могут бесплатно обновиться до следующей версии, остальные будут постепенно получать предложения обновить ПО, если их компьютеры смогут поддержать его по системным требованиям.