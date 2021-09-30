Раскрыты новые системные требования Windows 11

Для работы Windows 11 необходимо как минимум четыре гигабайта оперативной памяти. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты раскрыли обновленные системные требования для установки ОС от Microsoft нового поколения. По словам авторов, за последние месяцы компания повысила требования к компьютерам. Так, совместимое с операционной системой устройство должно иметь 64-разрядный процессор с двумя или более ядрами и частотой не менее 1000 мегагерц.

В список поддерживаемых процессоров вошли модели от Intel, AMD и Qualcomm. Так, в число чипов от Intel включили несколько десятков версий процессоров серий Atom, Celeron, Pentium, Xeon, Core. Windows 11 оказалась совместимой с чипами AMD линеек Athlon, EPYC и Ryzen. Новая ОС будет работать с процессорами Qualcomm Snapdragon 850, 7c, 8c, 8cx, Microsoft SQ1 и SQ2.

Также в компании рассказали, что для инсталляции Windows 11 компьютер должен иметь от четырех гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта свободного пространства на диске, совместимую с DirectX 12 или драйвером WDDM 2.0 видеокарту, дисплей разрешением минимум 720 пикселей. Кроме того, на компьютере должен быть активен криптографический процессор TPM 1.2.

В конце сентября в Microsoft заявили, что корпорация снимает с себя всю ответственность за использование Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах. При установке системы на раритетные ПК появится предупреждение, что устройство не отвечает системным требованиям.