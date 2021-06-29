Названы поддерживаемые Windows 11 процессоры

Распространение Windows 11 будет ограничено из-за устаревших процессоров. Об этом сообщает издание The Verge.

Перед выходом Windows 11 представители Microsoft говорили, что требования к процессорам будут довольно мягкими. Однако журналисты заметили, что компания неоднократно обновляла страницу с системными требованиями к ПК. Судя по актуальным данным, новая ОС поддерживает процессоры Intel, начиная с восьмого поколения (Coffee Lake), а также Xeon Skylake-SP, Xeon Cascade Lake-SP, Xeon Cooper Lake-SP и Xeon Ice Lake-SP.

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В числе поддерживаемых Windows 11 процессоров AMD были названы Ryzen 2000 и более новые чипы, а также EPYC 2-го поколения и другие устройства.

Журналисты заметили, что с такой политикой миллионы компьютеров, работающие на Windows 10, могут оказаться без обновления. «Это первый значительный сдвиг в требованиях к оборудованию с момента выпуска Windows 8 в 2012 году, и изменения в процессоре по понятным причинам застают людей врасплох», — подчеркнули специалисты. Авторы также обнаружили, что операционную систему нового поколения нельзя будет установить на актуальный гибридный компьютер Microsoft Surface Studio 2, который все еще продается в магазине компании за 3500 долларов.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня. ОС будет доступна бесплатно для пользователей Windows 10.

После анонса операционной системы нового поколения в Microsoft перечислили ограничения для установки ОС. Для инсталляции Windows 11 компьютер должен поддерживать UEFI, защитный протокол Secure Boot и иметь криптографический процессор TPM.