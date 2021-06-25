Названы ограничения для установки Windows 11

Для установки Windows 11 будет необходима функция безопасной загрузки и наличие криптографического процессора. Об этом сообщается на странице поддержки ОС.

Специалисты Microsoft объяснили, что для инсталляции новой операционной системы компьютер должен поддерживать UEFI — системная прошивка, выступающая вместо BIOS. Также ПК должен поддерживать защитный протокол Secure Boot и иметь криптографический процессор TPM, который отвечает за шифрование данных. Без выполнения всех описанных требований установка Windows 11 будет ограничена.

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Кроме того, в компании назвали системные требования Windows нового поколения. Для работы ОС необходим компьютер, имеющий 64-разрядный процессор с частотой 1000 мегагерц или мощнее с двумя и более ядрами, минимум 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, совместимый с DirectX 12 графический адаптер с поддержкой драйвера WDDM 2.0, дисплей размером от девяти дюймов разрешением от 720 пикселей.

Для завершения установки домашней версии Windows потребуется интернет. Для получения обновлений во всех версиях новой ОС также необходимо подключение к сети.

Чтобы пользователи могли проверить, отвечает ли их компьютер минимальным системным требованиям Windows 11, компания выпустила специальную утилиту. Программы выполнит анализ ПК и сообщит, возможна ли установка новой ОС. Также проверить совместимость оборудования с Windows 11 можно на сайте Microsoft.

Windows 11 была представлена 24 июня. Операционная система нового поколения получила редизайн, измененные окна программ, поддержку Android-приложений. Система будет доступна для пользователей с осени.