Windows 11 получит Android-приложения

Windows 11 получит поддержку Android-приложений. Об этом стало известно во время презентации новой ОС на сайте компании.

Распространяться Android-приложения будут через фирменный магазин Microsoft Store. При этом для пользователя они будут выглядеть как стандартные приложения для ПК, которые можно запустить из меню «Пуск» или развернуть во весь экран. Для скачивания будут доступны приложения, опубликованные в Amazon Store. В качестве примера показали работу мобильного клиента TikTok.

Аналогичная возможность появилась в macOS с переходом Apple на мобильные чипы M1. На компьютере Apple можно запустить практически все те же приложения, что доступны на iOS и iPadOS, если разработчик не запретил это.

Презентация Windows 11 прошла 24 июня. Система получила новый дизайн с полупрозрачными окнами приложений и переработанным меню «Пуск». Также в компании заявили, что обновления и сама система стали «легче». Система станет доступна для скачивания осенью 2021 года.