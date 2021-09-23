Описан риск установки Windows 11 на старые ПК

Microsoft снимет с себя ответственность за установку Windows 11 на старые компьютеры

Microsoft предупредит пользователей о риске установки новой операционной системы. Об этом сообщает издание The Verge.

Как заметили авторы медиа, корпорация снимает с себя всю ответственность за пользование Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах. При установке системы на старые ПК появится предупреждение, что устройство не отвечает системным требованиям.

Сообщается, что описанное окно можно пропустить, но только подписав виртуальное соглашение с компанией. В нем пользователь отказывается от будущих претензий в сторону Microsoft. В частности, юристы компании напоминают, что установка ОС на не отвечающие требованиям устройства грозит возникновением системных проблем и даже прекращением гарантии на ПК.

Столкнувшиеся с данным предупреждением авторы The Verge обратились в Microsoft за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В материале говорится, что Microsoft вернула приложение PC Health Check, предназначенное для проверки совместимости компьютеров и новой ОС. «Однако программа вводит в заблуждение, потому что она считает, что мой отличный настольный игровой ПК с процессором Core i7 седьмого поколения не готов к работе с Windows 11», — заметил автор издания.

В конце лета Microsoft сообщила, что пользователи старых ПК могут остаться без обновлений Windows 11. Публичная версия операционной системы будет доступна для загрузки с 5 октября.