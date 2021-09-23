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Описан риск установки Windows 11 на старые ПК

Microsoft снимет с себя ответственность за установку Windows 11 на старые компьютеры
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Фото: Tadas Sar / Unsplash

Microsoft предупредит пользователей о риске установки новой операционной системы. Об этом сообщает издание The Verge.

Как заметили авторы медиа, корпорация снимает с себя всю ответственность за пользование Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах. При установке системы на старые ПК появится предупреждение, что устройство не отвечает системным требованиям.

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Сообщается, что описанное окно можно пропустить, но только подписав виртуальное соглашение с компанией. В нем пользователь отказывается от будущих претензий в сторону Microsoft. В частности, юристы компании напоминают, что установка ОС на не отвечающие требованиям устройства грозит возникновением системных проблем и даже прекращением гарантии на ПК.

Столкнувшиеся с данным предупреждением авторы The Verge обратились в Microsoft за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В материале говорится, что Microsoft вернула приложение PC Health Check, предназначенное для проверки совместимости компьютеров и новой ОС. «Однако программа вводит в заблуждение, потому что она считает, что мой отличный настольный игровой ПК с процессором Core i7 седьмого поколения не готов к работе с Windows 11», — заметил автор издания.

В конце лета Microsoft сообщила, что пользователи старых ПК могут остаться без обновлений Windows 11. Публичная версия операционной системы будет доступна для загрузки с 5 октября.

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