Пользователей старых компьютеров лишат обновлений Windows 11

Пользователи старых ПК могут не получить обновлений Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители корпорации рассказали, что рекомендуют устанавливать новую ОС в соответствии с системными требованиями. Устаревшие компьютеры, которые не отвечают требованиям, останутся в «неподдерживаемом состоянии». Таким образом, несовместимые девайсы могут быть лишены обновлений операционной системы и драйверов.

По мнению авторов, Microsoft скорее всего будет выпускать патчи безопасности для всех устройств на Windows 11, включая старые компьютеры. Однако своим предупреждением специалисты компании снимают с себя дальнейшую ответственность за появление ошибок на неподдерживаемых девайсах. Журналисты отметили, что это нормальная юридическая практика в случае крупных корпораций.

Также представители компании объяснили, что в случае установки Windows 11 на несовместимое оборудование могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием.

В середине июля нашли способ установки новой операционной системы Microsoft на устаревшие компьютеры через редактирование реестра ОС. После анонс Windows 11 стало известно, что для инсталляции системы компьютер должен поддерживать системную прошивку UEFI, защитный протокол Secure Boot и иметь криптографический процессор TPM.