Названо новое ограничения для установки Windows

ОС нового поколения от Microsoft не будет работать на новых компьютерах Apple. Об этом сообщает The Register.

О несовместимости Windows 11 и компьютеров Mac на базе процессора M1 в разговоре с изданием подтвердил представитель Microsoft. На вопрос о причинах появления ошибки при установке новой ОС на Mac специалист назвал «неподдерживаемым сценарием» совместное использование Windows 11 и M1.

По словам авторов, их заинтересовало, почему при развертывании операционной системы от Microsoft на Mac стала появляться ошибка о несовместимом для оборудовании софта. Энтузиасты смогли инсталлировать Windows 11 на компьютеры Apple и пользоваться ею какое-то время без ограничений, однако с выходом последних обновлений устройство стало выдавать ошибку.

В материале говорится, что установить новую ОС на актуальные компьютеры Apple напрямую нет возможности, однако систему можно поставить через эмулятор. Несмотря на возникшую ошибку, производительность системы показалась авторам «более чем приемлемой». Также представитель Microsoft не смог объяснить, каким образом установка Windows 11 на устройства с процессором M1 — несмотря на ошибку — стала возможной.

Microsoft начнет разворачивать Windows 11 на компьютеры пользователей с 5 октября. Ранее стало известно, что на старые ПК теоритически можно установить ОС, однако в этом случае копии операционной системы останутся без обновлений.