Наука и техника
 
Последние новости
Российский спецназ вошел в горячую точку у границы с Израилем в Сирии
«Магнит» согласился доплатить за покупку «Дикси»
Названо непобедимое российское оружие
В Таджикистане напомнили о необходимости соблюдать российские законы
Гейджи посетовал на уход Нурмагомедова из UFC
Сектанты выбросили в реку сотни обезглавленных коз
Зеленский заявил о недостаточной поддержке НАТО
Собянин назвал Москву главным донором России
Названы московские районы-лидеры по росту числа квартир в продаже
Новости партнеров
Прослушать новость

Windows 11 запретили устанавливать на старые ПК

Microsoft предложила владельцам старых ПК оставаться на Windows 10
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Microsoft начала предупреждать пользователей старых компьютеров о невозможности установить Windows 11. Об этом сообщает издание BetaNews.

Журналисты обратили внимание, что после раскрытия даты релиза ОС Microsoft начала уведомлять некоторых пользователей, что те не смогут установить Windows 11 на свои устройства. Тем самым компания сообщает, что пользователям бета-версии ОС запрещено инсталлировать на свои ПК полноценную версию операционной системы.

Ранние сборки новой ОС можно было установить даже на не отвечающие требованиям компьютеры. По словам авторов, многие пользователи надеялись, что лазейка в программе предварительной оценки Windows позволит им перейти на RTM-версию Windows 11 без необходимости покупать новый компьютер или обновлять старое оборудование.

Столкнувшиеся с проблемой пользователи увидели на своих девайсах сообщение следующего содержания: «Ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям к оборудованию для Windows 11. Также ваше устройство не соответствует требованиям для участия в программе предварительной оценки». В качестве альтернативы участникам программы бета-тестирования рекомендовали вернуться обратно на Windows 10.

Ранее стало известно, что Microsoft сообщит пользователям о том, отвечает ли их ПК требованиям для установки Windows 11. Релиз операционной системы нового поколения состоится 5 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа дата выхода Windows 11
Пользователей Windows подготовят к обновлению
Пользователей старых компьютеров лишат обновлений Windows 11
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
15:5230 августа

Названо препятствие для работы интернета Starlink

15:2630 августа

В сети опубликовали фото якобы взорвавшейся консоли Xbox

14:5430 августа

Названа причина негерметичности российского модуля МКС

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
14:4030 августа

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые прошел на корабле

14:1030 августа

Назван исход войны Польши с Россией

13:4230 августа

Оценена скорость мутации коронавируса

Наука и техника00:0110 июля
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год

«Мы то же самое повторим»

Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
12:4930 августа

Распространенный препарат помог снизить риск смерти от болезней сердца

12:2330 августа

Описано будущее Apple без Тима Кука

11:5130 августа

Космонавт объяснил отказы оборудования на модуле «Наука»

Россия
Директор отчитала поправившего Путина в вопросе войн школьника
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Герман Греф рассказал о важности soft skills для развития человека
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Учащиеся физтех-лицея не смогли решить заданную Мишустиным задачу
Все материалы
Мир
В США учителей лишили зарплаты за принуждение детей к ношению масок
Конгрессмен предрек США кровопролитие из-за «украденных выборов»
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
В новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
«Талибан» пойдет на диалог с Панджшером только под давлением мирового сообщества
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Все материалы
Бывший СССР
Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе
Лукашенко анонсировал подписание плана интеграции с Россией
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Зеленский рассказал о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе
Крымские посиделки.
На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?
Все материалы
Экономика
Власти оценили риски повышения цен на бензин в России
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
В России выросли цены на автомобили
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Новая бесплатная «СберКарта» научит детей пользоваться деньгами с 6 лет
Google обжалует штраф на полмиллиарда евро
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Kia показала новый Sportage для Европы
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
До России добрался Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Hyundai раскрыла внешность кроссовера Casper
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Представлен самый мощный Mercedes-AMG
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Назван российский город с самым высоким туристическим потенциалом
В Новосибирске собрали 900 тонн макулатуры и 15 тонн батареек
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Фермер проехал на автомобиле через всю Россию
Все материалы