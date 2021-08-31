Пользователей Windows подготовят к обновлению

Microsoft начнет уведомлять пользователей Windows 10 о готовности их компьютеров к новой версии ОС. Об этом сообщает издание Windows Latest.

В рамках сессии вопросов и ответов представители американской корпорации рассказали, что с обновлением Windows 10 получит новую функцию. Компьютеры пользователей будут автоматически проверяться на совместимость с Windows 11, релиз которой запланирован на конец года. По мнению компании, это поможет ответить на вопросы обладателей лицензионных копий Windows о том, подходят ли их ПК для обновления до следующей версии ОС.

По словам программистов компании, соответствующая плашка появится в «Центре обновления Windows». Если девайс пользователя будет готов для апдейта, то на экране появится уведомление: «Отличные новости — ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям для Windows 11. Конкретные сроки, когда обновление будет предложено, могут варьироваться».

Журналисты отметили, что новая функция является полезной, так как многие пользователи ПК не знают, можно ли им обновляться и когда и как это сделать.

Ранее представители Microsoft заявили, что владельцы старых ПК смогут установить на свои устройства Windows 11, однако они рискуют остаться без обновлений системы. Устаревшие компьютеры, которые не отвечают требованиям, останутся в «неподдерживаемом состоянии».