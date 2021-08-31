Названа дата выхода Windows 11

Windows 11 будет доступна для загрузки с 5 октября

Windows 11 выйдет 5 октября. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Представители корпорации заявили, что с 5 октября Microsoft начнет развертывание бесплатного обновления для всех пользователей. Кроме того, в этот же день ОС нового поколения будет загружена на новые компьютеры, доступные в рознице. «Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите», — отмечается в сообщении.

В компании рассказали, что старт ОС в названную дату стал возможен благодаря участникам программы Windows Insider, которые тестировали систему и уведомляли Microsoft об ошибках. «Мы искренне ценим энергию и энтузиазм этого сообщества», — отметили авторы.

Уточняется, что процесс развертывания Windows 11 будет проводиться поэтапно. В первую очередь обновление получат владельцы новых компьютеров, полностью отвечающих требованиям операционной системы. По оценке специалистов компании, полный цикл обновления будет завершен до осени 2022 года.

В заключении представители американской корпорации рекомендовали пользователям подготовить свои компьютеры для апдейта или приобрести более новую модель ПК.

Ранее в Microsoft сообщили, что некоторые пользователи старых ПК смогут установить Windows 11, однако рискуют остаться без дальнейших обновлений. Анонс Windows 11 состоялся 24 июня.