В Windows 11 замедлили игры

Защитный компонент Windows 11 способствует замедлению производительности ПК. Об этом сообщает издание PC Gamer.

На проблему обратили внимание в организации UL. По словам специалистов, в случае активной работы компонента Virtualization-Based Security (VBS) производительность запускаемых на ОС от Microsoft игр может снижаться до 30 процентов. Так, мощность при запуске Horizon Zero Dawn падает на 25 процентов, Metro Exodus — на 24 процента, Shadow of the Tomb Raider — до 28 процентов.

VBS использует аппаратную и программную виртуализацию для повышения безопасности Windows. Фактически с помощью технологии внутри ОС создается изолированная подсистема, обеспечивающая защиту от проникновения вредоносных программ на ПК. Функция в основном используется для защиты корпоративных компьютеров.

По словам журналистов, замедляющая игры опция включена в некоторых версиях Windows 11 по умолчанию, например, на компьютерах OEM-производителей вроде Dell, HP и Lenovo. Чтобы проверить, активна ли VBS на конкретном девайсе, нужно ввести команду MSInfo32 и ознакомиться с отчетом системы.

«Эта функция безопасности не придает нам уверенности в игровой производительности завтрашних ПК», — заметили журналисты. Авторы обратились за комментарием к Microsoft, но не получили оперативного ответа.

В конце сентября в сети появились обновленные системные требования к Windows 11. В частности, совместимое с операционной системой устройство должно иметь 64-разрядный процессор с двумя или более ядрами и частотой не менее 1000 мегагерц.