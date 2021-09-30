Назван способ обойти системные требования Windows 11

Энтузиасты нашли способ установить новую ОС от Microsoft на ПК вопреки ограничениям. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Специалисты упоминают бесплатное программное обеспечение Universal MediaCreationTool, с помощью которого они смогли обойти системные требования Windows 11. Описанный авторами способ позволяет установить новейшую ОС на компьютеры со старым оборудованием и при отсутствии криптографического чипа TPM 2.0.

Журналисты рассказали, что при запуске установки Windows 11 система выполняет несколько операций, в частности, редактирует записи в реестре. Названное ПО позволяет обмануть программу установки и обойти ограничение. Например, при обычной установке на тестовом компьютере Windows 11 сообщает, что на ПК отсутствуют чип TPM 2.0, поддержка Secure Boot, а также на диске содержится менее 64 гигабайт свободного пространства. После установки утилиты ошибки исчезают.

«После запуска этого сценария мы смогли без проблем установить последнюю предварительную сборку Windows 11 22463», — отметили авторы. Недостатком данного способа является тот факт, что метод считается неофициальным и может привести к снижению производительности ОС или возникновению ошибок.

Ранее представители Microsoft сообщили, что компания разрешит устанавливать Windows 11 на старые ПК. Однако в этом случае Microsoft снимает с себя ответственность за появление ошибок. Кроме того, пользователи, чьи компьютеры не отвечают минимальным системным требованиям, могут остаться без обновлений.