Названы причины отказа от Windows 11

Версия Windows 11 является недостаточно стабильной для установки на большинство компьютеров. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам журналиста издания Мэтта Хэнсона (Matt Hanson), обычным пользователям продуктов от Microsoft стоит крайне осторожно обновляться до новой ОС. Одной из причин специалист назвал отсутствие стабильности: на этапе запуска крупные операционные системы обычно имеют множество багов, хотя они проверяются тысячами пользователей на стадии бета-теста. «Сложная конструкция названной ОС в сочетании с почти неограниченным количеством различных конфигураций ПК позволяет предположить, что первые проблемы почти неизбежны», — считает автор.

«Пусть другие люди сначала столкнутся с этими проблемами, а затем через несколько недель вы загрузите Windows 11, зная, что большинство неполадок будет устранено», — заметил Хэнсон. Также журналист полагает, что Windows 11 не сильно отличается от предшествующей ей системы, так как большая часть нововведений имеет косметический характер.

Мэтт Хэнсон заявил, что считает срок в месяц разумной задержкой перед установкой новой ОС. «Microsoft уже планирует октябрьское накопительное обновление для Windows 11, которое выйдет через неделю и в котором будут исправлены первые ошибки системы», — отметил автор.

Одной из первых проблем вышедшей в начале октября Windows 11 пользователи назвали ошибку при установке приложения Mixed Reality. Сообщения о том, что при инсталляции программы появляется ошибка, нашли на форуме компании и в соцсетях.