Назван способ легко обновиться до Windows 11

Для легкой установки Windows 11 необходимо активировать TPM и включить безопасную загрузку. Об этом сообщает издание The Verge.

Авторы медиа перечислили рекомендации для быстрой установки операционной системы нового поколения Windows. В первую очередь журналисты посоветовали активировать криптографический модуль TPM, если его поддержка присутствует на ПК. Для этого нужно зайти в BIOS и найти переключатель состояния на вкладках «Дополнительно», «Безопасность» или «Надежные вычисления».

Затем специалисты рекомендуют включить безопасную загрузку. Параметр с этой опцией доступен в том же BIOS на вкладке «Безопасность», «Загрузка» или «Аутентификация».

Для быстрой загрузки и установки Windows авторы советуют выбрать диск под систему и отформатировать его с помощью встроенной утилиты Microsoft Disk Management. Для корректной работы ОС необходимо как минимум 64 гигабайта свободного пространства. Перед установкой нужно скачать ISO-образ системы с сайта Microsoft и записать его на флеш-накопитель емкостью не менее 8 гигабайт.

Релиз операционной системы от Microsoft нового поколения был запланирован на 5 октября, однако пользователи получили возможность скачать и установить Windows 11 на день раньше, 4 октября.