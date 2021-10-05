Microsoft выпустила Windows 11 для пользователей на день раньше запланированного срока. Ожидалось, что обновление выйдет 5 октября по времени США, но оно оказалось доступным уже 4 октября. Об этом сообщает издание The Verge.

Таким образом, юзеры смогут перейти на обновленную операционную систему уже сейчас, если на устройстве установлена Windows 10, для остальных процесс перехода станет постепенным.

Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года Microsoft Фото: Pixabay

Пользователь может проверить, доступно ли обновление до Windows 11, в разделе «Центр обновления Windows» в области настроек Windows 10, или же сразу выполнить обновление с помощью нового помощника по установке от Microsoft.

Ранее стало известно, что новой операционной системой от Microsoft уже пользуются чуть больше одного процента владельцев ПК. По словам журналистов, доля Windows 11 относительно велика, но ОС еще недоступна публично. Вероятно, речь идет об участниках программы предварительного тестирования Windows.

Что нового

Windows 11 включает новый пользовательский интерфейс, переработанное меню «Пуск», обновленный Microsoft Store, виджеты, интеграцию с Microsoft Teams и многое другое, рассказал обозреватель The Verge Том Уоррен (Tom Warren).

Новые устройства Surface начнут поставляться 5 октября с предустановленной Windows 11, а также новые ПК и ноутбуки от Asus, Lenovo и HP. Другие производители ПК, такие как Acer, Dell и Samsung, также скоро выпустят гаджеты на обновленной операционной системе.

Windows 11 — это освежающий подход к этому старому и знакомому дому, но часто кажется, что этап ремонта дома еще не закончен. Некоторые функции, с которыми вы, возможно, знакомы, отсутствуют, другие, которые были обещаны, еще не появились, и все еще существует слишком много устаревших частей Том Уоррен о новой Windows 11

Уоррен предупредил, что обновления будут сильно зависеть от оборудования персонального компьютера. В конце сентября в сети появились обновленные системные требования к Windows 11. В частности, совместимое с операционной системой устройство должно иметь 64-разрядный процессор с двумя или более ядрами и частотой не менее 1000 мегагерц.

Как обновиться до Windows 11 уже сегодня

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Издание дает несколько советов, как обновиться 11 уже сегодня тем, у кого устройства поддерживают Windows 10, или устройство, на котором разрешено обновление до Windows 11.

Для этого нужно проверить, поддерживает ли компьютер обновления через приложение Microsoft PC Health Check, затем создать резервные копии всех важных документов, приложений и данных, после этого зайти в Настройки, выбрать пункт «Обновление и безопасность», далее «Центр обновления Windows».

Если доступно бесплатное обновление Windows 11, вариант загрузки и установки появится в меню, далее нужно следовать инструкциям. Если же этого пункта нет, можно попробовать воспользоваться новым по установке от Microsoft, который доступен на сайте корпорации.

В конце сентября в Microsoft заявили, что корпорация снимает с себя всю ответственность за использование Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах. При установке системы на раритетные ПК появится предупреждение, что устройство не отвечает системным требованиям.

Издание Techradar писало, что государственным организациям и частным компаниям предсказали сложный процесс обновления компьютеров своих сотрудников до Windows 11. Отмечается, что только 44,4 процента компьютеров готовы для обновления до Windows 11. По словам авторов, это означает, что системным администраторам компаний придется вручную обновлять ПК сотрудников, что обернется «головной болью».

Энтузиасты тем не менее нашли способ установить новую ОС от Microsoft на ПК вопреки ограничениям. Специалисты упоминают бесплатное программное обеспечение Universal MediaCreationTool, с помощью которого они смогли обойти системные требования Windows 11. Описанный авторами способ позволяет установить новейшую ОС на компьютеры со старым оборудованием и при отсутствии криптографического чипа TPM 2.0.

