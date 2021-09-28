Очередное обновление сломало Windows

Пользователи Windows 10 пожаловались на проблемы после установки актуального обновления. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Об очередном проблемном апдейте пользователи ОС от Microsoft рассказали в соцсетях. Как отметили журналисты, обновление KB5005565 было доступно для Windows 10 версии 21H2, 21H1, 20H2 и 2004. В частности, установка и развертывание апдейта приводят к непредвиденным проблемам при запуске некоторых приложений. При входе в систему может появляться белый экран.

У ряда пользователей обновление от Windows отключило драйвер для оборудования от Intel, например, нарушило работу беспроводных интерфейсов. «Драйвер Intel выдает с ошибкой POWER FAILURE, а затем Windows устанавливает на его место неисправный драйвер Bluetooth», — пожаловался один из пользователей.

Microsoft уже признала проблемы обновления и пообещала исправить их. В компании анонсировали выход исправляющих апдейтов. До их релиза KB5005565 можно удалить вручную через «Центр обновлений».

В конце лета пользователи Windows рассказали о проблемах в играх после установки некоторых последних обновлений. В частности, в ОС сломалась функция переключения между окнами и программами. Если удалить установленные обновления, то неполадки исчезнут.