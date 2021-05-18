На компьютерах Windows сломался звук

Майское обновление Windows вызвало проблемы со звуком на компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей актуального обновления KB5003173, выпущенного 11 мая. О возникших с апдейтом проблемах рассказали владельцы лицензионных копий версий 20H2 и 2004. В сообщениях на форуме Microsoft и Reddit говорится, что после обновления сломался звук — как правило, неполадки случаются при запуске игр. Посетители форума отмечают, что звук воспроизводится либо слишком громко, либо слишком тихо.

При этом с воспроизведением звука во встроенных в ОС программах — например, Microsoft Edge — проблем не наблюдается. Microsoft уже признала факт появления неполадок, ее специалисты уточнили, что проблемы связаны с поддержкой системы Dolby Digital 5.1. В ближайшее время неполадку обещают устранить.

В настоящий момент специалисты советуют либо повторно произвести настройку звукового оборудования, либо удалить проблемное обновление.

Это не первая проблема, связанная с апдейтом KB5003173. Ранее пользователи пожаловались, что не могут установить указанное обновление. При попытках инсталлировать KB5003173 операционная система выдает ошибку и инициирует автоматический откат.