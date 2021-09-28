Раскрыт секрет обновлений Windows

Обновления для Windows 11 будут весить на 40 процентов меньше апдейтов для Windows 10

Обновления для Windows будут иметь уменьшенный размер. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Перед официальным выходом Windows 11 представители Microsoft рассказали о том, как будет проходить обновление до новой версии. Новые правила будут касаться как загрузки новой ОС, так и будущих обновлений. В компании раскрыли информацию о том, что обновления для Windows 11 будут весить примерно на 40 процентов меньше, чем апдейты для Windows 10.

Также инженеры Microsoft рассекретили данные о том, что крупные обновления для операционной системы будут приходить раз в год. Механизм получения апдейтов будет оптимизирован: алгоритм сравнит пакет обновлений с файлами, которые уже установлены на компьютере пользователя, и загрузит лишь необходимые компоненты. Это позволит сэкономить место на диске ПК.

Кроме того, в корпорации признались, что процесс обновления системы окажется менее заметным для потребителей, чем раньше. Алгоритм будет отправлять апдейты на компьютер в те часы, когда пользователь обычно не пользуется ПК. В ходе установки обновлений — как и ранее — компьютер будет несколько раз перезагружен.

Ранее журналисты рассказали, как получить Windows 11 бесплатно в числе первых пользователей. Для этого необходимо стать участником программы предварительной оценки Release Preview от Microsoft.