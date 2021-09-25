Назван способ получить Windows 11 бесплатно

Журналисты заметили, что Windows 11 можно установить раньше срока через Release Preview

Получить операционную систему Windows нового поколения в числе первых бесплатно можно через программу Release Preview. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft выпустила релизную версию Windows 11 для пользователей программы Release Preview. В связи с этим журналисты отметили, что желающие установить ОС на свой компьютер могут получить ее в первую очередь и раньше официального срока. В материале издания описан способ получения операционной системы.

Для этого авторы советуют зайти на сайт Microsoft и зарегистрироваться в программе предварительной оценки Release Preview. После этого нужно открыть настройки системы и привязать свой аккаунт к профилю участника названной программы тестирования. Затем необходимо принять пользовательское соглашение компании и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки необходимо вернуться в настройки и убедиться, что в разделе с обновлениями появился баннер, предлагающий поставить Windows 11.

Публичный анонс новой ОС от Microsoft назначен на 5 октября. С этого момента корпорация будет рассылать обновление системы на компьютеры пользователей.