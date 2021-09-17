Названа дата выхода новой версии Microsoft Office

Microsoft выпустит очередную версию своего пакета офисных программ 5 октября. Об этом сообщает издание Engadget.

Выход Microsoft Office на компьютеры пользователей намечен на 5 октября. Также в этот день актуальная версия пакета офисных программ будет доступна для покупки у партнеров компании. Таким образом, названные офисные программы Microsoft появятся для загрузки в одну дату с Windows 11.

Указанная версия Microsoft Office предназначена для постоянного использования, приобретение пакета является единовременной покупкой. Для потребителей, которые хотят пользоваться программами Microsoft по подписке, доступен онлайн-сервис Microsoft 365.

В настоящий момент представители компании не раскрывают новых функций Office 2021. Судя по ранним сообщениям, пакет программ будет адаптирован для использования на Windows 11. Также в Office появятся ночная тема, виртуальные ассистенты, новый шрифт.

Новые программы будут работать как с 32-, так и 64-разрядными системами. Microsoft обещает поддерживать сервисы обновлениями в течении как минимум пяти лет.

Анонс новой версии Microsoft Office состоялся в феврале. Корпорация представила две версии пакета: Office 2021 для домашнего использования и Office LTSC — для корпоративного сектора. Ранее стало известно, что релиз операционной системы Windows нового поколения состоится 5 октября.