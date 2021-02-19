Анонсирована новая версия Microsoft Office

Microsoft анонсировала новую версию своего пакета офисных программ. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Корпорация представила две версии пакета: Office 2021 для домашнего использования и Office LTSC — для корпоративного сектора. Новая версия Microsoft Office включает в себя минорные изменения, в частности — в плане дизайна интерфейса программ Word, Power Point, Excel. Стоимость потребительской версии пакета останется без изменений, стоимость Office Professional Plus, Office Standard и отдельных приложений для бизнеса увеличится на 10 процентов.

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В компании объяснили, что Office LTSC является альтернативой для корпоративных клиентов, которые по тем или иным причинам отказались от работающих в облаке программ пакета Microsoft 365. Пользователями Office LTSC могут стать сотрудники тех компаний, которые не нуждаются в получении постоянных обновлений по сети. Microsoft также пообещала выпустить в будущем еще одну бессрочную версию Office.

Также представитель компании рассказал, что корпоративная версия продукта будет поддерживать не 7 лет, как ранее, а 5 лет.

Office 2021 и Office LTSC поддерживают работу на 32-разрядных и 64-разрядных операционных системах Windows и macOS. Обе версии пакета программ будут доступны во второй половине 2021 года.

Ранее Microsoft объявила, что добавит в текстовый редактор Word ночной режим. В ночном режиме все белые цвета на странице заменяются на темно-серые или черные оттенки. Использование темной темы снижает нагрузку на глаза пользователей, когда они работают в Word в темноте или ночью.