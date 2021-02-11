Наука и техника
 
Последние новости
Россия обвинила Францию и Германию в преступлениях против населения в Донбассе
Стало известно о введении новых санкций ЕС против России в ближайший месяц
Опубликован архив о ветеране Артеменко из дела Навального о клевете
Многоэтажка в Петербурге начала рушиться на глазах и попала на видео
В Москве нашли огромную партию контрабандной черной икры 
Двухметровая баскетболистка снялась в нижнем белье и чулках
Киев отказался от новых форматов обмена пленными в Донбассе
Популярная певица раскрыла опасность фильтров в Instagram для психики
Студентка вышла замуж за 80-летнего мужчину спустя год с момента знакомства
Новости партнеров
Прослушать новость

В Word добавили ночной режим

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Microsoft

Текстовый редактор Microsoft Word получил продвинутый ночной режим. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика софта.

Согласно описанию, в ночном режиме активное окно программы полностью будет окрашено в оттенки черного. В актуальной версии Word есть возможность переключить оформление панели инструментов в темные цвета, в обновлении страница также будет окрашена в черный. «Это функция, о добавлении которой давно просили участники программы предварительной оценки Word, и мы рады, что она появилась», — заявил руководитель разработки текстового редактора Али Форелли (Ali Forelli).

В ночном режиме все белые цвета на странице заменяются на темно-серые или черные оттенки. При этом цвета в документе также будут скорректированы. Например, красный, синий и желтый будут слегка приглушены, чтобы соответствовать темному фону.

Форелли объяснил, что использование темной темы снижает нагрузку на глаза пользователей, когда они работают в Word в темноте или ночью. Новый режим появится в программе в будущем обновлении.

Также представитель Microsoft пояснил, что пользователь может в любой момент включить или выключить ночной режим или оставить страницу документа белой при любых условиях. Эта опция активируется в настройках Word, кнопка переключения между режимами находится на панели инструментов программы.

Ранее медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али заявил, что яркие цвета, преобладающие на экране гаджетов во время их использования перед сном, могут навредить зрению. В этой связи специалист рекомендовал пользователям смартфонов и компьютеров переключать устройства в ночной режим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представлен новый дизайн Microsoft Office
Названа опасность использования гаджетов перед сном
Раскрыта секретная функция Word
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
21:43 6 февраля

Ученые нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения

18:23 6 февраля

В США признали Су-57 победителем F-15EX

16:46 6 февраля

Названы главные симптомы нового штамма коронавируса

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
13:42 6 февраля

В России назвали срок разгрома Польши в случае войны

12:42 6 февраля

Выведенный «Протоном» индонезийский спутник разрушился

08:33 6 февраля

Российский психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
08:14 6 февраля

В США заявили о неспособности России создать МиГ-41

07:55 6 февраля

Россиянам раскрыли сроки начала вакцинации от аллергии на кошек

04:43 6 февраля

Российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев»

Россия
Пятеро рабочих погибли в Подмосковье
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
В Москве на треть сократится число коек для пациентов с коронавирусом
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
В России за сутки умерли 553 пациента с коронавирусом
Все материалы
Мир
Норвегия выслала дважды нарушившего ПДД водителя-иностранца
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Россия предупредила Евросоюз о последствиях новых санкций
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
США разместят бомбардировщики у северных границ России
Израильтяне тайно продавали ракеты иностранцам
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
«Эксперт РА» повысил рейтинг Совкомбанка
В быстрый рост экономики Европы не поверили
Брат Илона Маска избавился от акций Tesla на миллионы долларов
Белоруссия опровергла слухи о новом кредите от России
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Все материалы
Силовые структуры
Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянку признали виновной в фейке об обязательной вакцинации и оштрафовали
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
В России майора полиции уволили за видео в TikTok
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
МТС объединила футбол и киберспорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Человек «с двумя тысячами опухолей» попал под суд
Щенок-циклоп родился на Филиппинах
Мужчина отметил 82-летие и разбогател на 17 миллионов рублей
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Мужчина нанял молодую сиделку для смертельно больной жены и позвал ее замуж
«Я думала: вот так закончится моя жизнь»
Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Все материалы
Новый Infiniti QX60 получит классический автомат
Какая модель популярнее? Викторина о ликвиде и неликвиде
Любопытные закономерности в продажах новых машин по итогам 2020 года
Электрокары Tesla провалили независимые испытания запаса хода
646 сил и 3,3 секунды до «сотни»: представлен первый серийный электроседан Audi
Новый Audi e-tron GT ждут в России, хотя рублевые цены на модель пока не объявлены
Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia
Видео: как Bugatti начинала свой путь к Veyron и Chiron
Первые машины Этторе Бугатти и загадка пропавшего «Атлантика»
Раскрыта гамма двигателей нового Renault Duster для России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы