Раскрыта секретная функция Word

Пользователи Twitter удивились неочевидной функции текстового редактора Word из офисного пакета Microsoft. Как им удалось выяснить, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа.

Юзер @White_Bride рассказала, что выяснила, как быстро экспортировать изображения оригинального размера из документов формата .docx: «Сегодня я узнала, что .docx это не цельный файл, а чип-архив». Способ заключается в переименовании формата текстового документа в .zip — все изображения будут находиться в соответствующих папках в архиве.

Комментаторы удивились «секретному» способу и поблагодарили автора за находку. «Вот щас жизнь поделилась на до и после», — заметил один из пользователей. «О сколько вам открытий чудных...», — поиронизировал над ситуацией другой комментатор.

Некоторые пользователи дополнили совет автора, заметив, что способ работает и с файлами других программ офисного пакета Microsoft. В комментариях уточнили, что подобным образом можно экспортировать медиафайлы из документов PowerPoint, Excel и прочих приложений.

В середине апреля журналисты обнаружили скрытый раздел в Windows, в котором содержалось описание добавленных с обновлениями новых функций операционной системы. С помощью нового инструмента пользователи ОС могут поставить оценку тому или иному нововведению и написать отзыв.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



