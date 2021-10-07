Описаны правила установки Windows 11 на старые ПК

Специалисты Microsoft разъяснили, как обойти ограничения для установки Windows 11. Об этом сообщается в разделе поддержки на сайте компании.

В опубликованной инструкции специалисты Microsoft описывают правила установки ОС на компьютеры, не поддерживающие некоторые важные для инсталляции системы опции. В частности, чтобы поставить Windows 11 на ПК без поддержки модуля TPM 2.0, нужно открыть редактор реестра и перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup. Здесь следует создать параметр DWORD (32-бита) с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, присвоив ему значение 1.

По словам инженеров компании, таким образом актуальную операционную систему можно будет установить даже на старые ПК. При этом наличие криптографического процессора TPM все равно необходимо, однако система будет требовать поддержку TPM 1.2, которая может присутствовать на большом количестве устройств.

Специалисты технической поддержки предупредили пользователей, что неправильное изменение параметров системного реестра с помощью редактора реестра или любым иным путем может привести к возникновению серьезных неполадок. «Внося изменения в реестр, вы действуете на свой страх и риск», — говорится в сообщении компании.

Релиз Windows 11 состоялся в начале октября. Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что перед установкой новой ОС следует проверить системные требования ПО. «Если же ваш компьютер старенький, нужно взвесить все за и против», – сказал он.