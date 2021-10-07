Специалист дал советы по установке Windows 11

Гендиректор TelecomDaily рассказал, кому не стоит устанавливать Windows 11 на компьютер

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, кому не стоит устанавливать новую операционную систему Windows 11 на свой компьютер. Его слова передает радио Sputnik.

Специалист считает, что перед установкой нужно проверить компьютер на готовность принять новую операционную систему. В противном случае техника начнет «тормозить». «Если же ваш компьютер старенький, нужно взвесить все за и против», – сказал он.

Кусков также напомнил, что нецелесообразно переходить на Windows 11 тем, кто привык к предыдущей версии операционной системы. «Люди привыкают к приложениям и операционным системам, которыми пользуются длительное время, поэтому многие не хотели уходить с Windows XP, с Windows 7», – добавил специалист.

Собеседник агентства посоветовал сделать резервную копию всех данных, содержащихся на компьютере, чтобы не потерять важные файлы в процессе переустановки.

Ранее журналист Мэтт Хэнсон заявил, что обычным пользователям продуктов от Microsoft стоит осторожно обновляться до новой ОС. Одной из причин специалист назвал отсутствие стабильности: на этапе запуска крупные операционные системы обычно имеют множество багов. «Сложная конструкция названной ОС в сочетании с почти неограниченным количеством различных конфигураций ПК позволяет предположить, что первые проблемы почти неизбежны», — считает автор.