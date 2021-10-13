Россиянам раскрыли среднюю стоимость новой одежды на осень и зиму

Аналитики российского интернет-магазина Lamoda совместно с экспертами ЮKassa раскрыли среднюю стоимость, в которую россиянам обойдется обновление гардероба на осень и зиму. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 13 октября.

Сначала специалисты проанализировали, как изменились онлайн-продажи в связи с ранним похолоданием этой осенью. Так, аналитики ЮKassa выявили, что в сентябре 2021 года количество онлайн-покупок одежды и обуви по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилось на 77 процентов. Обороты интернет-магазинов выросли на 93 процента, а средний чек — на девять процентов, до 1745 рублей.

Согласно исследованию, полное обновление осеннего гардероба в текущем году обойдется женщинам в 20 915 рублей, а мужчинам — почти в 22 тысячи рублей. В эту стоимость входит покупка необходимой базы на осень: утепленной куртки, джинсов, свитера, сапог, шапки и шарфа. Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Они выбирают вещи черных, коричневых, синих, бежевых и серых цветов.



По данным Lamoda, в сентябре 2021 года действительно увеличились продажи курток, дубленок, сапог и ботинок. Самыми востребованными товарами среди мужчин в этот период оказались джинсы, куртки, пуховики, ботинки и пальто.

Кроме того, спросом начали пользоваться одежда и обувь премиум-сегмента. По данным ЮKassa, покупка товаров стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей увеличилась за год в 1,9 раза, от 80 до 100 тысяч рублей — в 3,1 раза, от 100 до 500 тысяч рублей — в 2,9 раза. На Lamoda среди женских премиум-товаров вырос средний чек на свитера, брюки и пуловеры. Мужчины увеличили траты на брюки, свитера и куртки.

В сентябре 2020 года аналитики интернет-магазина Lamoda раскрыли разницу стиля москвичей и петербуржцев. Отмечается, что мужчины из Москвы отдают предпочтение спортивной одежде. В столице в тройку самых востребованных марок в этой категории вошел Nike, в то время как в Петербурге вещи этого производителя оказались только на шестой строчке рейтинга.