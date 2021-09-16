Тренды из прошлого века вернулись в моду осенью 2021 года

Редакторы портала Bustle перечислили самые модные тренды 1990-х и 2000-х годов, которые вновь стали актуальны нынешней осенью. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты обратили внимание, что на показах осенне-зимних коллекций 2021 года мировые бренды начали комбинировать ретро-тенденции с современными предметами одежды. Так, например, популярность обрели трикотажные жилетки в стиле конца прошлого века, которые можно сочетать как с классическими вещами, так и с повседневными.

Кроме того, по мнению специалистов, в этом сезоне следует выбирать простые или многослойные платья из кружева. «Если вы беспокоитесь, что будете выглядеть слишком романтично, вы можете дополнить наряд ботинками на толстой подошве или укороченной кожаной курткой», — порекомендовали они.

Благодаря модным домам Prada и Miu Miu в моду также вернулась одежда из блестящих тканей. Модные редакторы советуют присмотреться к мини-платьям или юбкам средней длины. Помимо этого, стилисты обратили внимание на свитеры крупной вязки и трикотажные юбки, которые появились в ассортименте всех популярных брендов.

Наконец, эксперты заявили о возвращении в моду одежды в оттенках розового. В материале отмечается, что это могут быть как топы или платья в стиле нулевых, так и брючные костюмы или верхняя одежда.

Ранее в сентябре стилисты назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года. Среди них, например, перечислили кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку. В список также вошел зеленый цвет.