Стало известно о самой модной обуви на осень 2021 года

Американская журналистка Максин Эггенбергер (Maxine Eggenberger) назвала самую модную обувь осени 2021 года. Соответствующая подборка появилась на портале Who What Wear.

Так, согласно материалу, трендовыми станут грубые лоферы на массивной подошве. «Если вы хотите инвестировать деньги в одну дорогую вещь на осень — обратите внимание на лоферы», — говорится в тексте и отмечается, что подобная обувь появилась в ассортименте многих брендов, таких как Prada, Balenciaga, Simone Rocha, & Other Stories, Church's и других.

Кроме того, редактор предложила читателям обратить внимание на длинные ботинки-челси. «"Челси" остаются одной из самых популярных моделей ботинок еще с прошлого года, однако сейчас особенно трендовыми стали высокие сапоги», — подчеркнула Эггенбергер.

Кроме того, стало известно, что в моду войдут тапки из замши, кожи или меха, которые напоминают домашнюю обувь. Например, такие модели представлены в линейках марок Deiji Studios, Birkenstock и Fitflop. Популярность также обретут балетки и туфли-сабо, которые стилисты предлагают носить с теплыми носками или колготками.

Последней моделью в подборке стали туфли под названием «мэри-джейн» — модель с круглым мысом и ремешком на толстом каблуке или платформе. Известно, что впервые такая обувь появилась в 1902 году как элемент иллюстрации комикса Buster Brown. Вскоре основатель бренда Brown Shoe Джордж Браун выкупил их дизайн и начал массовое производство туфель.

Летом самой модной обувью стали резиновые сабо американского бренда Crocs. Тогда сообщалось, что поклонниками подобных сандалий являются рэперша Никки Минаж, хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, поп-певец Джастин Бибер, рэпер Post Malone и японский художник Такаси Мураками, который участвовал в коллаборации с маркой Crocs.