Названа самая модная обувь осени и зимы 2021 года

Редакторы портала Who What Wear назвали модели ботинок, которые обретут широкую популярность в осенне-зимний период 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты проанализировали новые коллекции дизайнеров, а также недавние публичные появления знаменитостей и инфлюэнсеров, после чего составили список самой модной в предстоящем сезоне обуви.

Например, в подборку включили сапоги-казаки в ковбойском стиле, которые хорошо сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями. Отмечается, что в моду входят не только пары однотонного цвета, но и изделия ярких оттенков с различными принтами. Подобная обувь появилась в ассортименте брендов Asos, Celine, Isabel Marant, Sandro и Mytheresa.

Помимо этого, трендовыми остались классические ботинки-челси, поскольку, по мнению экспертов, они подходят практически к любому наряду. Подобная обувь представлена в линейках масс-маркетовых и люксовых марок, например, Ganni, Arket, & Other Stories, Rick Owens, Zara, Loewe и 3.1 Phillip Lim.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

В то же время летом самой модной обувью стали резиновые сабо американского бренда Crocs. Известно, что поклонниками сандалий являются рэперша Никки Минаж, хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, поп-певец Джастин Бибер, рэпер Post Malone и японский художник Такаси Мураками, который участвовал в коллаборации с маркой Crocs.