Новые сапоги на сайте популярного у россиян бренда стали предметом споров в сети

Нелепый дизайн сапог популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos стал предметом споров в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Star.

В ассортименте магазина появилась обувь люксового бренда Steve Madden стоимостью 140 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей). Остроносые дутые сапоги изготовлены из мягкой ткани и оформлены высоким каблуком-шпилькой. Новая пара представлена на сайте в черном цвете.

Покупатели ASOS неоднозначно отреагировали на новинку. Так, некоторые пользователи высмеяли внешний вид сапог: «Они похожи на сумку, куда можно складывать пончики», «Какой кошмар», «Это смешно».

В то же время другие клиенты ретейлера оценили сапоги Steve Madden. «Мне, на самом деле, очень нравится такой дизайн», «Они не такие уж и плохие», «Почему мне нравится такой дизайн?», «Упс, мне они весьма понравились», — писали они.

В феврале комбинезон со стрингами популярного у россиян бренда озадачил покупателей. Речь идет о коричневом комбинезоне. Вещь оформлена широким вырезом, который полностью обнажает спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.