Стилисты назвали самые модные тренды из прошлого на осень 2021 года

Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные ретро-тренды осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты обратили внимание на то, что на показах осенне-зимних коллекций 2021 года бренды Gucci, Max Mara, Nina Ricci, Stella McCartney представили предметы одежды в стиле 1960-х и 1970-х годов.

Среди них, например, оказались рубашки и трикотажные изделия с острым воротником. Помимо этого, в моду вернулись вязанные крючком разноцветные костюмы и пальто с меховой отделкой.

Самой трендовой обувью осени эксперты назвали кожаные сапоги на каблуках и с голенищем до колена. Отмечается, что наиболее удачными являются модели с острым или квадратным носом.

Из прошлого века также вернулись джинсы-клеш, расширяющиеся к низу юбки длины миди, а также длинные платья с объемными рукавами в стиле бохо. Стилисты порекомендовали обратить внимание на модели с вышивкой или узорчатым принтом.

Самым модным ретро-аксессуаром эксперты назвали крупные солнцезащитные очки овальной или квадратной формы. При этом отмечается, что очки с цветными стеклами способны придать винтажный вид любому образу.

Ранее в сентябре стилисты назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года. Среди них, например, перечислили кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку. В список также вошел зеленый цвет.