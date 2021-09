Популярные в 2000-х джинсы вновь вернулись в моду

Джинсы с заниженной талией, которые были особенно популярны в 2000-х, вновь вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует портал Who What Wear.

Согласно материалу, в 2021 году трендовым стало модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»). Представители онлайн-ретейлера Depop проанализировали интересы покупателей и выяснили, что количество поисковых запросов на товары с пометкой «нулевые» выросло на 640 процентов с апреля по июль 2020 года.

В список вещей, которые вновь обрели популярность, попали джинсы с заниженной талией прямого или облегающего кроя. Часто они украшены пайетками, цветной фурнитурой или блестящими ремнями. «Такие штаны должны сидеть ниже пупка — еще лучше, если они оголяют живот», — говорится в тексте.

Отмечается, что многие знаменитости выходили в свет в таких джинсах в 2000-х, например, поп-исполнительницы Бритни Спирс и Дженнифер Лопес, а также певица и предпринимательница Бейонсе, актриса Кэмерон Диаз и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон. Чаще всего они дополняли свои образы кроп-топами или облегающими футболками.

Эксперты обратили внимание, что в 2021 году упомянутый фасон джинсов начали массово носить современные инфлюэнсеры. Среди них — модель Аннабель Розендаль, плюс-сайз-манекенщица Имани Рэндольф и блогерша Люси Уильямс.

Кроме того, брюки с заниженной талией появились в ассортименте многих брендов: H&M, Tory Burch, Mother, Gucci, Frame, Citizens of Humanity, Jigsaw, New Look, Collusion, Monki, Zara, Weekday, Boyish Jeans, Mango и других.

В августе еще одна популярная в 2000-х вещь вновь стала трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например, теннисисток и хоккеисток.