Имущество нефтяной компании решили продать через интернет

Пост о продаже активов «Матюшкинской вертикали» появился в «Объявлениях ВКонтакте»

В сервисе «Объявления ВКонтакте» появился пост о продаже имущества нефтяной компании «Матюшкинская вертикаль». Речь идет об активах, расположенных в Александровском районе Томской области: продать через интернет решили в том числе здания, нефтяные скважины, нефтегазовое оборудование и специальную технику.

Имущество реализуют в рамках закона о банкротстве, сделка, как отмечается в объявлении, регулируется и контролируется государством. Продавец рассчитывает выручить 4,7 миллиарда рублей. Организатором торгов указана компания «Корвет».

При этом из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что конкурсный управляющий «Матюшкинской вертикали» расторг договор с «Корветом» и потребовал отменить торги. Решение объясняется «фактическим отсутствием имущества».

В «Корвете» в свою очередь посчитали действия конкурсного управляющего неправомерными и направили жалобу в Федеральную антимонопольную службу. «Матюшкинская Вертикаль» была признана банкротом в 2019 году.