«Билайн» обновился

Мобильный оператор «Билайн» провел первый ребрендинг за 16 лет — последний раз компания «обновлялась» в 2005 году. Фирма представила новый бренд, слоган и логотип.

Логотип и бренд «Билайна» не претерпели значительных изменений. Кружок в желто-черную полоску изменил форму и стал объемным, а название оператора теперь пишется с маленькой буквы. В свою очередь, в слогане компании поменялся основной посыл: призыв «Живи на яркой стороне» заместило словосочетание «На твоей стороне».

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«Билайн» заявляет, что ребрендинг указывает на начало масштабных изменений в компании. «Суть бренда отражена в новом слогане — «На твоей стороне». «билайн» на стороне своих клиентов, готов поддерживать их в достижении их целей и задач», — говорится в сообщении оператора.

По словам его представителей, эта идея будет со временем транслироваться не только через «внешность» компании, визуальную сторону и продукты. В соответствии с ней будет выстроена работа сервисов и опыт взаимодействия с брендом. «Сейчас мы только в начале процесса изменений», — заявил «Билайн». Новое написание названия компания также объяснила стремлением «быть ближе» к клиенту. «Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности», — указано в сообщении.

Кроме того, оператор обновил интерфейс сайта и выпустил новое мобильное приложение. Версия для Android уже доступна в Google Play, а вариант для iOS выпустят в ближайшее время. О том, что телекоммуникационная компания «ВымпелКом» собирается изменить визуальное сопровождение и позиционирование своего бренда «Билайн», сообщалось ранее в октябре.