Названа опасность опавшей листвы для здоровья

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил об опасности для здоровья некоторых людей из-за опавших осенью листьев, сообщает радио Sputnik.

По словам медика, лежащая на земле листва может вызвать аллергию или инфекционные заболевания. Главное группой риска специалист назвал тех, кто страдает аллергией на плесень.

«Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют», — заявил иммунолог.

Также он отметил, что некоторые люди генетически запрограммированы отвечать на определенные чужеродные вещества. Он подчеркнул, что споры плесени представляют опасность не только для аллергиков, но и для других людей. Если в организм попадет большое количество таких спор, может начаться развитие инфекционных процессов.

«В случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее», — заключил Болибок.

Ранее были раскрыты диетические привычки, которые могут разрушить иммунную систему человека осенью. Так, существенный вред здоровью может нанести избыток сахара. Он снижает функцию иммунных клеток и ослабляет иммунную систему, отметил Линдси ДеСото, доктор медицинских наук из Fit Healthy Momma.