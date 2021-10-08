Врач предупредил о влиянии коронавируса на мужское здоровье

Академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь предупредил о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье. Его слова приводит РИА Новости.

Он предупредил, что коронавирусная инфекция плохо влияет на мужской организм и отметил, что данный вопрос пока является малоизученным. Однако, как уверяет специалист, вакцина против болезни не оказывает никакого отрицательного влияния.

На вопрос о том, когда мужчине, перенесшему коронавирус, оптимальнее всего зачать ребенка, он назвал срок в три месяца после перенесенной болезни. «Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму», — сказал врач.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян дала рекомендации женщинам, когда можно запланировать беременность после перенесенной коронавирусной инфекции. Она считает, что это стоит делать не ранее чем через два месяца после выздоровления, но перед этим посоветоваться со своим врачом.