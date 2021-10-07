Женщинам дали рекомендации по беременности после COVID-19

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян дала рекомендации женщинам, когда можно запланировать беременность после перенесенной коронавирусной инфекции. Она считает, что это стоит делать не ранее чем через два месяца после выздоровления, но перед этим посоветоваться со своим врачом, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что для оптимального результата женщина, которая планирует беременность, должна иметь минимум два отрицательных теста на COVID-19 с двухнедельной разницей, но посоветовала все-таки выждать два месяца. После этого будущей матери необходимо обязательно посетить своих докторов, пройти необходимые обследования и подготовиться к беременности, заявила специалист.

Адамян отметила, что главным для женщины в таком случае является восстановление после перенесенной инфекции. «Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко. В некоторых случаях — тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», — подытожила медик.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что переболевшие коронавирусом люди, отказавшиеся при этом от последующей вакцинации, рискуют заболеть гриппом в тяжелой форме.